



Керченский мост построили при помощи Нидерландов в обход санкций

В Нидерландах прошел скандальный судебный процесс. Одна из строительных компаний была уличена в пособничестве России в обход санкций. В судебном порядке с компании взыскали 1,8 млн евро.



Компания-поставщик строительного оборудования Dieseko Group BV, которая принимала незаконное участие в строительстве Керченского моста.



Прокуратура Нидерландов обвинила компанию в нарушении международных торговых санкций.



"Dieseko Group BV выплатила государству общую сумму 1 780 000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180 000 евро и лишения незаконно полученной выгоды в размере 1 600 000 евро", – заявили в прокуратуре.



Следствие выявило, что в период с 2015 по 2016 год компания продавала установки и комплектующие к ним для строительства Керченского моста. Кроме того, специалисты Dieseko Group отправлялись на строительство для оказания технической помощи.



Все это осуществлялось уже после того, как ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г, когда Россия напала на Украину и аннексировала Крымский полуостров. Уже в то время санкции предусматривали запрет на продажу товаров и услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.

