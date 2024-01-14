



Кэмерон ответил Эрдогану на обвинения о "кровавом море"

Великобритания не согласна с обвинениями президента Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выдвинутыми в связи с ударами по объектам йеменских хути.



Такое заявление в интервью британскому телеканалу Sky News сделал министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.



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По его словам, Турция является важным союзником по НАТО, однако позиция Анкары по этому поводу не совпадает с мнением Лондона и международной коалиции.



"Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган. Если вы посмотрите на действия, которые мы предприняли, то увидите, что на самом деле их поддерживает очень широкая коалиция стран", - подчеркнул министр



Ранее Эрдоган, комментируя удары по хути, обвинил США и Британию в стремлении "превратить Красное море в кровавое".