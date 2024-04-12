



Каволи: РФ будет проблемой еще долго – ее армия больше, чем в начале войны

Российская Федерация не только компенсировала человеческие потери армии в ходе войны против Украины, но и значительно увеличила свои военные силы по сравнению с началом полномасштабного вторжения в Украину.



Такое заявление сделал командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи.



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Так, российские потери – это в основном сухопутные войска, с более чем 2000 танками и 315 000 ранеными или погибшими солдатами. Однако восстанавливает эти потери Россия гораздо быстрее, чем ожидалось в НАТО, заметил Каволи.



По его данным, на сегодня армия РФ увеличилась на 15% по сравнению с моментом начала вторжения в Украину. В последний год Россия увеличила численность своих войск на фронте с 360 тысяч до 470 тысяч, сообщил командующий НАТО в Европе, добавив, что Россия расширила предел призывного возраста, что увеличивает число потенциальных призывников на 2 миллиона в ближайшие годы.



"Что касается других потерь, то российские стратегические силы, авиация дальнего действия, кибернетические возможности, космические возможности и возможности в электромагнитном спектре не потеряли ни одного потенциала", – сказал военный.



Да, Военно-морской флот РФ значительно пострадал в Черном море, но больше нигде, и российская военно-морская активность по всему миру находится на пике, подчеркнул командующий.



Выросло в России и производство высокоточных огневых средств большой дальности, и она также начала покупать баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники дальнего радиуса действия у третьих стран, ранее не участвовавших в этой войне.



"Возможно, наибольшее беспокойство вызывает то, что российские военные за последний год продемонстрировали ускоренную способность учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя как тактически, так и технологически", –отметил Каволи, подчеркнув, что Россия будет проблемой еще долго, и война в Украине – это только один пример.