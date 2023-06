Кампания репортеров New York Times против израильско-саудовского мира

Новостная статья в The New York Times о визите госсекретаря Блинкена в Саудовскую Аравию настолько направлена ​​против Израиля, что читается так, как будто она была продиктована иранским министерством информации. В статье нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем описывается как “шаг, против которого выступили бы многие граждане Саудовской Аравии”.



Опросы общественного мнения в несвободных странах – это всегда рискованное предложение, потому что люди не привыкли свободно выражать свои подлинные взгляды, но опрос, проведенный Вашингтонским институтом ближневосточной политики в марте-апреле 2023 года обнаружил, что 38% граждан Саудовской Аравии согласны с заявлением: “Если это поможет нашей экономике, было бы приемлемо заключать некоторые деловые сделки с израильскими компаниями”.



Институт отметил, что “утвердительные ответы на этот вопрос в Египте или Иордании, которые официально находятся в мире с Израилем в течение нескольких десятилетий, колебались в пределах 10% в каждом недавнем опросе. Относительно высокий и устойчивый уровень народной поддержки таких инициатив в Саудовской Аравии особенно примечателен, поскольку большая часть полевых исследований для этого опроса проводилась во время Рамадана – месяца повышенной напряженности между израильтянами и палестинцами вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, как это широко освещали в Саудовской Аравии”.



Может быть, те саудовцы, которые выступают против нормализации отношений с Израилем, выступают против этого, потому на них влияет антисемитская пропаганда контролируемых государством СМИ, мечетей и школьных учебников?



Искажается не только формулировка и контекст общественного мнения, но и выбор источника. Два абзаца цитируют Хусейна Ибиша, который идентифицируется только как “старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне”. The Times не объясняет, что такое Институт арабских государств Персидского залива, но среди его спонсоров – саудовская нефтяная компания Aramco и юридическая и лоббистская фирма Brownstein Hyatt Farber Schreck, которая зарегистрирована иностранным агентом королевства за 150 000 долларов в месяц.



Издание также цитирует Сару Уитсон, идентифицируя ее как “исполнительного директора организации “Демократия для арабского мира сейчас” и представляя ​​как сторонница “более жесткой политики в отношении Саудовской Аравии”. При этом The Times не сообщает читателям, что организация – это, согласно НПО Monitor, группа, финансируемая Фондом открытого общества Джорджа Сороса, которая выступает за бойкот и санкции против Израиля, против продажи оружия Израилю и продвигает ложь “Израиль – апартеид”. По данным Monitor, Уитсон “часто использует антисемитскую риторику” и “использует классическую антисемитскую клевету”.



The Times считает нормальным цитировать Уитсон в качестве авторитетного источника в новостной статье об отношениях между США, Израилем и Саудовской Аравией. Учитывая ее послужной список, кажется, что ее главная цель – навредить Израилю, а не продвигать демократию.