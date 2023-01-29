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Израиль помогает Украине, но за кулисами и больше, чем известно, – посол
29.01.2023 05:50 Mignews

Израиль помогает Украине, но за кулисами и больше, чем известно, – посол

Официальный Киев ожидает взвешенности, прагматиза и изменения позиции нового правительства Израиля в вопросе поддержки Украины и оказания оборонной военной помощи. Такое заявление не так давно сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. 

На это посол Израиля в Германии Рон Просор ответил: Израиль помогает Украине, но за кулисами, и назвал две причины, по которым Иерусалим не соглашается на военную помощь Киеву. Израиль поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую начала и ведет Россия, подчеркнул дипломат в интервью Funke Mediengruppe, которое публикует DW.

Так, на вопрос, почему Израиль поддерживает Украину только гуманитарным, а не военным способом, как об этом просит Президент Украины Владимир Зеленский, израильский дипломат ответил: "Это не так просто. У нас есть россияне в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине. Так что помогаем – пусть и закулисно, но гораздо больше, чем об этом известно". 

При этом Рон Просор подчеркнул, что Израиль не может полностью заблокировать поставки в РФ иранских дронов-камикадзе.

Еще одной причиной, почему Израиль не помогает Украине военно, – Рон Просор назвал сосредоточение в России крупной еврейской общины.
 

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