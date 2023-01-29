



Израиль помогает Украине, но за кулисами и больше, чем известно, – посол

Официальный Киев ожидает взвешенности, прагматиза и изменения позиции нового правительства Израиля в вопросе поддержки Украины и оказания оборонной военной помощи. Такое заявление не так давно сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



На это посол Израиля в Германии Рон Просор ответил: Израиль помогает Украине, но за кулисами, и назвал две причины, по которым Иерусалим не соглашается на военную помощь Киеву. Израиль поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую начала и ведет Россия, подчеркнул дипломат в интервью Funke Mediengruppe, которое публикует DW.



Так, на вопрос, почему Израиль поддерживает Украину только гуманитарным, а не военным способом, как об этом просит Президент Украины Владимир Зеленский, израильский дипломат ответил: "Это не так просто. У нас есть россияне в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине. Так что помогаем – пусть и закулисно, но гораздо больше, чем об этом известно".



При этом Рон Просор подчеркнул, что Израиль не может полностью заблокировать поставки в РФ иранских дронов-камикадзе.



Еще одной причиной, почему Израиль не помогает Украине военно, – Рон Просор назвал сосредоточение в России крупной еврейской общины.

