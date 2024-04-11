



Израиль осудил инаугурационную речь нового премьера Ирландии

Министерство иностранных дел осуждает нового премьер-министра Ирландии Саймона Харриса за то, что он не упомянул о заложниках, удерживаемых ХАМАСом, когда говорил о войне в Газе в своей инаугурационной речи, заявляя, что это продолжает антиизраильскую и прохамасовскую политику Ирландии.

"Саймон Харрис, новый премьер-министр Ирландии, решил упомянуть войну в Газе в своей инаугурационной речи, но "забыл" упомянуть 133 израильских заложника, которые находятся в туннелях ХАМАСа последние шесть месяцев", - говорится в заявлении министерства.



"Он присоединился к Мишеалю Мартину, своему министру иностранных дел, планируя присудить терроризму дополнительные награды в виде заявления Международного суда о вмешательстве на стороне Южной Африки, юридической руки террористической организации ХАМАС и возможного признания палестинского государства в будущем", - добавляет Министерство иностранных дел Израиля.



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"После самого страшного массового убийства евреев со времен Холокоста и даже после военных преступлений, преступлений против человечности и сексуальных преступлений, которые совершили и продолжают совершать террористы ХАМАСа в отношении израильских женщин и мужчин, в Ирландии есть те, кто упорно продолжает оставаться на неправильной стороне истории", - говорится в заявлении, и Израиль обещает продолжать делать все возможное для защиты своих граждан и возвращения заложников.



