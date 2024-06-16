



Итоги Саммита мира: Это и есть Формула Мира

Успешное проведение саммита мира, безусловно, было одной из главных задач украинской дипломатии на текущий год. Провести смотр наших союзников на планетарном уровне – однозначно полезное дело. Как и ожидалось, большинство участников саммита представляли Европу. Но называть его "внутризападным междусобойчиком" было бы некорректно: делегации из Африки и Латинской Америки было весьма заметны. Об этом пишет РБК-Украина.



Саммит наглядно продемонстрировал: на Глобальном юге Россия по-прежнему обыгрывает Украину (хотя позиции страны-агрессора отнюдь не выглядят безупречными). Особенно показателен список стран, принявших участие в саммите, но не подписавших его итоговое коммюнике. Среди них – Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, которых можно назвать условными лидерами всего "Глобального юга". Вероятно, все они так или иначе видят себя посредниками в окончании российско-украинской войны (особенно саудиты) и не хотели ухудшать свои шансы, портить отношения с Москвой, занимая выраженную проукраинскую позицию.



Положения, содержащиеся в самом коммюнике, также выглядят вполне приемлемыми для Украины. Информация о готовящейся "зраде", которая активно ходила в СМИ накануне саммита, не подтвердилась. А пункты о необходимости вернуть Украине Запорожскую АЭС и доступ к портам Азовского моря и вовсе выглядят очень амбициозно, если учитывать текущую карту военных действий.



По итогам саммита будут формировать некий мирный план, на основе обсужденных трех пунктов "формулы Зеленского", но не только, – и который за этим будет передан России. И тогда, как планируется, может состояться второй саммит мира, на котором и могут быть достигнуты договоренности об окончании войны.



По словам Зеленского, речь будет идти о месяцах, а не о годах подготовки ко второму саммиту. Вполне вероятно, что его попытаются провести еще до президентских выборов в США в начале ноября. Это выглядело бы логичным для администрации Джо Байдена: перед самым голосованием зафиксировать важное внешнеполитическое достижение – окончание войны в Украине.



Но реализация такого сценария выглядит крайне маловероятной. Вполне очевидно, что любой мирный план, разработанный по итогам саммита, будет основываться на территориальной целостности Украины, границах-1991 – Зеленский во время мероприятия в тысячный раз дал понять, что никакие другие варианты для него недопустимы.



В то же время, позиция страны-агрессора прямо противоположна. Перед самим саммитом в Швейцарии Владимир Путин прямым текстом озвучил свои условия. Мишура о "денацификации" уже почти отброшена, основное – захват Россией всей территории Донбасса, Запорожья и Херсонщины (то есть, даже тех территорий, на которых российской армии за эти два с лишним года вообще не было). Иначе, заявил российский диктатор, война будет продолжаться.



Заявления Путина стоить читать не только буквально – по сути, он дает понять, что был бы готов на окончание (или заморозку) боевых действий плюс-минус на текущей линии разграничения. Для Киева это не вариант, для западных лидеров – тоже. По крайней мере, публично они точно к такому призывать не будут.



Впрочем, на Западе есть один политик, который как раз может быть восприимчив к подобным путинским идеям – Дональд Трамп. В разгар саммита он в очередной раз напомнил о себе, заявив, что прекратил бы поддерживать Украину в случае победы на выборах, причем еще до инаугурации.



Очевидно, надежды на проукраинский разворот Трампа, которые стали озвучиваться после того, как он не стал запрещать республиканцам голосовать за пакет помощи Украине, – не оправдались. И стратегия Кремля пока что может быть простой – выдвигать Украине заведомо невыполнимые условия, никуда не спешить и просто ждать прихода Трампа к власти.



Увы, перебить такой сценарий через работу по линии саммитов мира Украина не сможет. Хотя, на данный момент, благодаря саммиту Украина смогла зафиксировать свое видение мира на глобальном уровне. Обвинять Киев в "нежелании заканчивать войну" точно не приходится.

