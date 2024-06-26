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Хуситы запустили ракету по кораблю
26.06.2024 07:06 Алина Груднева

Хуситы запустили ракету по кораблю

В ночь на 26 июня йеменские хуситы вновь атаковали судно в Красном море.

Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании.

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"UKMTO получило сообщение об инциденте в 52 морских милях к югу от йеменского Адена: капитан торгового судна сообщил о попадании ракеты в воду в непосредственной близости от корабля", - сказано в сообщении.

Члены экипажа находятся в безопасности. Судно продолжило следовать в пункт назначения.

В свою очередь, военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что поддерживаемая Ираном группировка запустила в Аравийском море по израильскому кораблю MSC SARAH V новую баллистическую ракету. 

"Ракета отличается способностью поражать цели точно и на больших дистанциях", - сказал он.

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