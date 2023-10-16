



Италия возмущена запретом пропалестинских демонстраций во Франции

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни возмутился тем, что во Франции запретили несколько пропалестинских демонстраций.



По данным газеты La Tribune, он сказал, что решение министра внутренних дал Франции Жеральда Дарманена является "несправедливым".



Ранее в Париже объявили о запрете проведения пропалестинских демонстраций, поскольку такие мероприятия могут вызвать беспорядки и поставить под угрозу граждан.



"Франция делает свой собственный выбор, но запрет демонстраций в демократической стране, если они являются мирными, не кажется мне справедливым. Мирные протесты проходят в США, которые являются страной, наиболее приверженной защите израильтян", - возмутился министр.



По его словам, другой вопрос, когда протесты приобретают насильственный характер, и возникают угрозы безопасности.