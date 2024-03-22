



Испания, Ирландия, Мальта, Словения собираются признать палестинское государство

Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию "палестинского государства", заявил премьер-министр Испании Педро Санчес после заседания Европейского совета в Брюсселе.



Выступая от имени Испании, Санчес ожидает, что признание произойдет во время нынешнего четырехлетнего законодательного собрания, которое началось в прошлом году.



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Он сообщил журналистам, что соглашение было достигнуто после встречи с ирландскими, мальтийскими и словенскими коллегами в кулуарах заседания Совета в пятницу утром.



"Мы согласны с тем, что единственным способом достижения прочного мира и стабильности в регионе является реализация решения о двух государствах, при котором израильское и палестинское государства будут жить бок о бок, в мире и безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Ирландией после встречи.



Арабские государства и Европейский союз на встрече в Испании в ноябре согласились с тем, что решение о двух государствах является ответом на палестино-израильский конфликт.



С 1988 года 139 из 193 стран-членов ООН признали "палестинскую государственность".

