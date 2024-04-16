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Иранский генерал пригрозил США, Британии, Франции и ФРГ из-за Израиля
16.04.2024 19:00 Алина Груднева

Иранский генерал пригрозил США, Британии, Франции и ФРГ из-за Израиля

Иран разразился угрозами в адрес Великобритании, Франции и Германии из-за поддержки с их стороны Израиля.

Об этом сообщает иранское информагентство IRNA со ссылкой на заявление представителя ВС Исламской Республики генерала Абольфазля Шекарчи.

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"Мы напоминаем лидерам США, Британии, Франции и Германии, чтобы они прекратили поддержку сионистского режима", - сказал он.

Иранский генерал призвал западные страны быть "благоразумными" и "не бросаться в горящую печь".

"Если кто-либо проявит по отношению к Ирану дерзость, то получит более жесткий ответ, чем предыдущий", - пригрозил он.

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