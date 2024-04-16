



Иранский генерал пригрозил США, Британии, Франции и ФРГ из-за Израиля

Иран разразился угрозами в адрес Великобритании, Франции и Германии из-за поддержки с их стороны Израиля.



Об этом сообщает иранское информагентство IRNA со ссылкой на заявление представителя ВС Исламской Республики генерала Абольфазля Шекарчи.



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"Мы напоминаем лидерам США, Британии, Франции и Германии, чтобы они прекратили поддержку сионистского режима", - сказал он.



Иранский генерал призвал западные страны быть "благоразумными" и "не бросаться в горящую печь".



"Если кто-либо проявит по отношению к Ирану дерзость, то получит более жесткий ответ, чем предыдущий", - пригрозил он.