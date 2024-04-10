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Иран близок к получению ядерного оружия, как никогда - СМИ
10.04.2024 17:50 Алина Груднева

Иран близок к получению ядерного оружия, как никогда - СМИ

Иран в настоящее время близок к получению ядерного оружия, как никогда раньше.

Об этом говорится в материале газеты Washington Post.

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Уточняется, что недавно инспекторы МАГАТЭ заметили тревожную активность на заводских цехах, которые прекращали производство обогащенного урана в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Там было установлено новое оборудование для производства обогащенного урана. Также там удвоили производительность. Более того, в Иране почти открыто говорят о том, что получили все необходимое для создания ядерной бомбы. 
 

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