ХАМАС накинулся с угрозами на руководство ПА
Политическое крыло ХАМАСа потребовало от руководства Палестинской автономии прекратить аресты и освободить всех "активистов", арестованных палестинскими службами безопасности, в том числе, в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает Israel Hayom.
"Продолжение политики арестов освобожденных заключенных, студентов и активистов в Иудее и Самарии будут иметь последствия", - угрожает ХАМАС.
Террористическая организация обвиняет руководство ПА в том, что "десятки жителей брошены за решетку под неприемлемыми предлогами".