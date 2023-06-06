



ХАМАС накинулся с угрозами на руководство ПА

Политическое крыло ХАМАСа потребовало от руководства Палестинской автономии прекратить аресты и освободить всех "активистов", арестованных палестинскими службами безопасности, в том числе, в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Israel Hayom.



"Продолжение политики арестов освобожденных заключенных, студентов и активистов в Иудее и Самарии будут иметь последствия", - угрожает ХАМАС.



Террористическая организация обвиняет руководство ПА в том, что "десятки жителей брошены за решетку под неприемлемыми предлогами".