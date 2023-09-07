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Глава Моссада: нельзя игнорировать экзистенциальные угрозы
07.09.2023 17:22 Алина Груднева

Глава Моссада: нельзя игнорировать экзистенциальные угрозы

Израиль всегда должен бороться с экзистенциальными угрозами, потому что их игнорирование приведет к войне.

Об этом сказал глава Моссада Давид Барнеа по случаю 50-й годовщины Войны Судного дня.

"Мы не можем перестать бороться с экзистенциальными угрозами, мы не должны недооценивать врага и его возможности, мы не должны преувеличивать поддержку наших союзников", - сказал он.

По словам Барнеа, Израиль должен действовать и усилить свою мощь, продолжая стремиться к установлению мира.

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