Глава Моссада: нельзя игнорировать экзистенциальные угрозы
Израиль всегда должен бороться с экзистенциальными угрозами, потому что их игнорирование приведет к войне.
Об этом сказал глава Моссада Давид Барнеа по случаю 50-й годовщины Войны Судного дня.
"Мы не можем перестать бороться с экзистенциальными угрозами, мы не должны недооценивать врага и его возможности, мы не должны преувеличивать поддержку наших союзников", - сказал он.
По словам Барнеа, Израиль должен действовать и усилить свою мощь, продолжая стремиться к установлению мира.