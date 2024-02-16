



Глава МИД Украины о Навальном: Путину все сходит с рук

Российский оппозиционер Алексей Навальный возглавил список критиков Кремля, которые были убиты.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



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"Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный - это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков, убитых Путиным. После каждого убийства было возмущение, но в конце концов Путину это удалось сойти с рук, и мировые лидеры снова пожали ему руку", - отметил министр.



По словам Кулебы, Путин продолжает убивать людей из-за того, что эта тенденция была проигнорирована гражданским миром.



"Сегодня некоторые голоса продолжают призывать к тому, чтобы Путина услышали и договорились с ним. Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец извлечь урок", - добавил он.