



Глава МИД Украины Кулеба провел важные переговоры в Индии

В пятницу, 29 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Нью-Дели переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.



"В ходе наших искренних и всеобъемлющих переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром мы обсудили двусторонние отношения, ситуацию в наших регионах и вопросы глобальной безопасности. Мы уделили особое внимание Формуле мира и последующим шагам на пути ее имплементации", - написал Кулеба.



В качестве сопредседателя министры также провели обзорное заседание украино-индийской межправительственной комиссии.



"Мы договорились возобновить уровень сотрудничества между нашими странами, который существовал до полномасштабной войны России против Украины, а также определить новые перспективные проекты, которые выведут наши отношения на следующий уровень", - добавил глава МИД Украины.



Напомним, 28-29 марта Дмитрий Кулеба находится в Индии с визитом по приглашению своего индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара. Также сообщалось, что Кулеба предупредил Индию о "красной линии" из-за сотрудничества с Россией.