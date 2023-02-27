



Глава МИД Израиля отправляется в Германию: что известно

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник, 28 февраля, отправится в Германию.



Глав израильского внешнеполитического ведомства намерен обсудить иранскую ядерную угрозу.



"Этот стратегический визит состоится в рамках усилий, направленных на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие", — сообщил Коэн.



Глава МИД планирует, находясь в ФРГ, встретиться с коллегой Анналеной Бербок, чтобы обсудить пути углубления стратегического партнерства между двумя странами.



Ожидается, что Израиль также попросит Германию объявить КСИР террористической организацией.



