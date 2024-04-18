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Германия вызвала посла РФ "на ковер" из-за скандала о шпионаже
18.04.2024 14:17 Алина Груднева

Германия вызвала посла РФ "на ковер" из-за скандала о шпионаже

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла РФ для разъяснений после того, как были задержаны два человека, подозреваемые в шпионаже в пользу России.

О вызове Сергея Нечаева сообщает немецкая газета Bild.

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Как сообщалось ранее, двух мужчин подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных объектах в Германии. Также они заподозрены в подготовке диверсий.

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