В ФРГ задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу РФ
В немецком городе Байройт арестованы двое подозреваемых в шпионаже в пользу России.
По данным Der Spiegel, также их подозревают в подготовке диверсий.
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Задержаны 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. По версии следствия, первый с октября прошлого года сотрудничал со спецслужбам РФ.
Ему было поручено устроить поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, а также на оборонных предприятиях и промышленных объектах.
Кроме того, он фотографировал военные объекты США в стране для российских спецслужб. Второй подозреваемый помогал Дитеру.