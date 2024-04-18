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В ФРГ задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу РФ
18.04.2024 11:49 Алина Груднева

В ФРГ задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу РФ

В немецком городе Байройт арестованы двое подозреваемых в шпионаже в пользу России.

По данным Der Spiegel, также их подозревают в подготовке диверсий.

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Задержаны 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. По версии следствия, первый с октября прошлого года сотрудничал со спецслужбам РФ.

Ему было поручено устроить поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, а также на оборонных предприятиях и промышленных объектах.

Кроме того, он фотографировал военные объекты США в стране для российских спецслужб. Второй подозреваемый помогал Дитеру.

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