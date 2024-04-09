



Германия в суде: безопасность Израиля — ядро нашей внешней политики

"Наша история - это причина, по которой безопасность Израиля лежит в основе внешней политики Германии", - заявил представитель Германии в Международном суде в Гааге.



Дело о возбуждении судебного иска против Германии было передано во Всемирный суд Никарагуа, которая давно поддерживает палестинцев, при правительстве своего леворадикального авторитарного президента Даниэля Ортеги.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Германия способствует совершению геноцида и, в любом случае, не выполнила своего обязательства сделать все возможное, чтобы предотвратить совершение геноцида", - написала Никарагуа в своем обращении в Международный суд.



Германия отвергла эти обвинения, а Израиль также отверг обвинения в геноциде, заявив, что его атаки в Газе направлены против террористов ХАМАСа и они стараются нанести как можно меньше побочного ущерба.