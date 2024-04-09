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Германия в суде: безопасность Израиля — ядро нашей внешней политики
09.04.2024 12:41 MIGnews.com

Германия в суде: безопасность Израиля — ядро нашей внешней политики

"Наша история - это причина, по которой безопасность Израиля лежит в основе внешней политики Германии", - заявил представитель Германии в Международном суде в Гааге.

Дело о возбуждении судебного иска против Германии было передано во Всемирный суд Никарагуа, которая давно поддерживает палестинцев, при правительстве своего леворадикального авторитарного президента Даниэля Ортеги.

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"Германия способствует совершению геноцида и, в любом случае, не выполнила своего обязательства сделать все возможное, чтобы предотвратить совершение геноцида", - написала Никарагуа в своем обращении в Международный суд.

Германия отвергла эти обвинения, а Израиль также отверг обвинения в геноциде, заявив, что его атаки в Газе направлены против террористов ХАМАСа и они стараются нанести как можно меньше побочного ущерба.

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