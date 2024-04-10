



Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в список вошли дроны и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.



Вот полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки:

гусеничный вездеход Warthog (командная машина) - ранее передали девять таких;

две машины разминирования WISENT 1 - ранее передали 32 машины;

шесть тысяч снарядов калибра 155 мм - ранее передали 68 тысяч боеприпасов;

16 разведывательных беспилотник Vector - ранее передали 196 единиц;

30 разведывательных беспилотник RQ-35 Heidrun - ранее передали 185 единиц;

30 комплектов средств противодействия дронам - ранее передали 40 единиц;

11 мобильных систем разминирования - ранее передали 9 этих систем;

три минных трала - ранее передали 43 таких;

70 инфракрасных камер - ранее передали 330 единиц;

680 штурмовых винтовок Haenel MK556 - ранее передали 305 единиц;

120 винтовок Haenel CR308;

24 лодочных мотора;

50 снайперских винтовок Haenel HLR338 - ранее передали 15 единиц;

1 миллион патронов для стрелкового оружия;

пять тысяч детонаторов.

Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Федеральных Вооруженных сил и по поставкам промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.