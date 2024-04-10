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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
10.04.2024 13:53 Раиса Вовк

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в список вошли дроны и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Вот полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки:

  • гусеничный вездеход Warthog (командная машина) - ранее передали девять таких;
  • две машины разминирования WISENT 1 - ранее передали 32 машины;
  • шесть тысяч снарядов калибра 155 мм - ранее передали 68 тысяч боеприпасов;
  • 16 разведывательных беспилотник Vector - ранее передали 196 единиц;
  • 30 разведывательных беспилотник RQ-35 Heidrun - ранее передали 185 единиц;
  • 30 комплектов средств противодействия дронам - ранее передали 40 единиц;
  • 11 мобильных систем разминирования - ранее передали 9 этих систем;
  • три минных трала - ранее передали 43 таких;
  • 70 инфракрасных камер - ранее передали 330 единиц;
  • 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 - ранее передали 305 единиц;
  • 120 винтовок Haenel CR308;
  • 24 лодочных мотора;
  • 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 - ранее передали 15 единиц;
  • 1 миллион патронов для стрелкового оружия;
  • пять тысяч детонаторов.
Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Федеральных Вооруженных сил и по поставкам промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства. 

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