Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в список вошли дроны и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Вот полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки:
- гусеничный вездеход Warthog (командная машина) - ранее передали девять таких;
- две машины разминирования WISENT 1 - ранее передали 32 машины;
- шесть тысяч снарядов калибра 155 мм - ранее передали 68 тысяч боеприпасов;
- 16 разведывательных беспилотник Vector - ранее передали 196 единиц;
- 30 разведывательных беспилотник RQ-35 Heidrun - ранее передали 185 единиц;
- 30 комплектов средств противодействия дронам - ранее передали 40 единиц;
- 11 мобильных систем разминирования - ранее передали 9 этих систем;
- три минных трала - ранее передали 43 таких;
- 70 инфракрасных камер - ранее передали 330 единиц;
- 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 - ранее передали 305 единиц;
- 120 винтовок Haenel CR308;
- 24 лодочных мотора;
- 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 - ранее передали 15 единиц;
- 1 миллион патронов для стрелкового оружия;
- пять тысяч детонаторов.