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Германия передала новый Украине большой пакет помощи
28.03.2024 15:47 Раиса Вовк

Германия передала новый Украине большой пакет помощи

В четверг, 28 марта, Германия обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии. Об этом сообщается на странице правительства Германии.

Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.

Что еще получат ВСУ:

  • боеприпасы для Leopard 2 A6;
  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;
  • 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • 5 средств постановки помех против дронов;
  • 180 полевых комплектов RF 360 - систем обнаружения беспилотников;
  • 6 машин разминирования WISENT 1;
  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
  • 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 1 БРЭМ DACHS;
  • 9 минных тралов;
  • 1 система наблюдения SATCOM;
  • 330 инфракрасных камер;
  • 3 автомобиля для охраны границы;
  • 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
  • 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.
Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.

Также правительство Германии уже поделилось информацией о том, что Украина получит в будущем. Речь идет о:
  • 20 БМП Marder;
  • 1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в качестве командирской машины;
  • ракеты к ЗРК Patriot;
  • 70 инфракрасных камер. 

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