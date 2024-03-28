Германия передала новый Украине большой пакет помощи
В четверг, 28 марта, Германия обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии. Об этом сообщается на странице правительства Германии.
Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.
Что еще получат ВСУ:
- боеприпасы для Leopard 2 A6;
- 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
- 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;
- 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- 5 средств постановки помех против дронов;
- 180 полевых комплектов RF 360 - систем обнаружения беспилотников;
- 6 машин разминирования WISENT 1;
- 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
- 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 1 БРЭМ DACHS;
- 9 минных тралов;
- 1 система наблюдения SATCOM;
- 330 инфракрасных камер;
- 3 автомобиля для охраны границы;
- 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
- 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.
Также правительство Германии уже поделилось информацией о том, что Украина получит в будущем. Речь идет о:
- 20 БМП Marder;
- 1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в качестве командирской машины;
- ракеты к ЗРК Patriot;
- 70 инфракрасных камер.