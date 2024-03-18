



Германия отказалась признавать Путина новым президентом РФ

Правительство Германии не считает выборы, прошедшие в России, легитимными и отказывается признавать их итоги. Об этом заявила представитель немецкого кабмина Кристиане Хофман.



“Мы не признаем эти выборы законными”, — сказала Хофман на брифинге. На уточняющий вопрос журналистов, как теперь власти Германии будут называть Владимира Путина, “президентом или правителем”, Хофман ответила, что Берлин с Москвой не общается, так что на данном этапе это вообще неактуально и не планируется.



Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, в свою очередь, заявил, что внешнеполитическое ведомство будет называть так называемого президента России просто Путиным, как делало это и ранее.

