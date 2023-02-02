



Германия намерена создать "многослойный" противоракетный щит

Правительство Германии намерено создать "многослойный" противоракетный щит, который будет состоять из нескольких систем ПВО разного производства. Об этом сообщает Bloomberg.



По словам источников, на новый комплекс уйдет около 17 млрд евро. Правительство Германии обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T, также идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3 и нескольких американских комплексов Patriot.



По данным источников агентства, перспективный противоракетный щит будет защищать Германию и соседние страны. Пресс-секретарь Минобороны Германии подтвердила только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.



Ранее правительство Нидерландов сообщило, что перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.



Также сообщалось, что Бундесвер приступил к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для защиты воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.