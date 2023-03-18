



Германия купит гражданские вертолеты Airbus и переоборудует их в боевые - СМИ

Берлин, который неохотно заказывает модернизацию ударных вертолетов Airbus Tiger из-за проблем с эксплуатацией, хочет приобрести 82 машины за 3,05 млрд евро и вооружить 24 из них противотанковыми ракетами, пишет Business Insider со ссылкой на внутренние военные документы.



В распоряжении Люфтваффе есть 51 вертолет Tiger, и только часть из них одновременно находится в строю.



Вертолеты H-145M одобрены для военного использования, но не являются боевыми, и в Бундесвере есть беспокойство относительно боевой пригодности машины и защиты экипажа, которые министерство до сих пор игнорировало.



Бундесвер считает запланированную закупку "чисто политическим решением, которое игнорирует оперативные потребности", сообщает Business Insider, ссылаясь на письмо Технической службы Вооруженных сил Германии по вопросам авиации и аэронавигационного оборудования в Министерстве обороны.