



Герцог: мы находимся на грани конституционного и социального коллапса

Вечером, 12 февраля, президент Израиля Ицхак Герцог выступил со "специальным обращением к нации" относительно плана правовой реформы, который стал причиной жестких дебатов в последнее время.



По словам главы государства, Израиль переживает "судьбоносные дни".



"В последние несколько недель я изо всех сил работал над достижением широких договоренностей. Обе стороны должны понимать, что если выиграет только одна сторона, Израиль проиграет", - сказал Герцог.



Президент призвал все стороны к диалогу, поскольку в противном случае "проиграют все, проиграет Государство Израиль".



"Мы на грани конституционного и социального коллапса. Я с уверенностью заявляю, что можно достичь широкого согласия", - отметил он.



"Выбирая между распадом и партнерством, я выбираю партнерство. Реформа является продуктом лагеря, который чувствует, что между ветвями власти возник дисбаланс. А с другой стороны, часть реформы в ее нынешнем виде вызывают опасения негативного воздействия на демократические основы страны", - отметил он.