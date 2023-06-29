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Генсек ООН: поселения являются грубым нарушением международного права
29.06.2023 11:27 Ирина Демьянова

Генсек ООН: поселения являются грубым нарушением международного права

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду опубликовал заявление с резкой критикой одобрения Израилем нового строительства в Иудее и Самарии.

Гутерриш также осудил задним числом легализацию трех аванпостов, прилегающих к Эли.

“Генеральный секретарь вновь заявляет, что поселения являются вопиющим нарушением международного права и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций”, — заявил Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Гутерриша.

“Он еще раз настоятельно призывает правительство Израиля остановить и обратить вспять расширение поселений на оккупированной палестинской территории, немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории и полностью соблюдать свои юридические обязательства в этом отношении”, — добавил Хак.

По его словам, постоянное расширение Израилем своих поселений в Иудее и Самарии, включая Восточный Иерусалим, усугубляет гуманитарные потребности, значительно подпитывает насилие, увеличивает риск конфронтации, еще больше укрепляет оккупацию и подрывает право палестинского народа на самоопределение.

“Эти продолжающиеся поселения подрывают возможность создания непрерывного и жизнеспособного суверенного палестинского государства на основе границ, существовавших до 1967 года, тем самым препятствуя достижению жизнеспособного решения, предусматривающего сосуществование двух государств, и справедливого, прочного и всеобъемлющего мира”, — говорится в заявлении.

 

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