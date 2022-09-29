



Генсек ООН: Аннексия Россией украинских территорий не будет признана

Планы России по аннексии временно оккупированных украинских территорий нарушают устав ООН и не могут быть признаны международным сообществом.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.



Он напомнил, что, согласно решению Генассамблеи ООН, территория любого государства не должна быть объектом посягательств со стороны другого государства в результате применения силы или угрозы силой.



"Россия - один из пяти постоянных членов Совета безопасности - несет особую ответственность за соблюдение устава. Любое решение о продолжении аннексии украинской территории не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - подчеркнул Гутерриш.



По его словам, такие действия Кремля напрямую противоречат целям и принципам ООН и они являются опасной эскалацией в войне России против Украины.



"Аннексии нет места в современном мире, и она не может быть признана. Позиция ООН полностью привержена суверенитету, единству, независимости Украины", - отметил генсек ООН.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Гутерриша за такую позицию.



"Ценю четкую позицию генсекретаря ООН по поводу преступного намерения России незаконно аннексировать новые украинские земли: такие действия не будут иметь никакой юридической силы, они грубо нарушают цели и принципы устава ООН и не будут признаны миром", - написал президент у себя в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, завтра, 30 сентября, в Кремле подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных территорий Украины в состав России.