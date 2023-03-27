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Ганц - Нетаниягу: лучше поздно, чем никогда
27.03.2023 20:38 Алина Груднева

Ганц - Нетаниягу: лучше поздно, чем никогда

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц приветствовал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить второе и третье чтения законов по правовой реформе.

Соответствующее заявление он сделал после выступления главы правительства.

"Приветствую решение Нетаниягу заморозить законопроект. Лучше поздно, чем никогда", - сказал он.

По словам Ганца, сейчас не время увольнять министра обороны. Он призвал вернуть Йоава Галанта в правительство.

Он в очередной раз подчеркнул важность переговоров относительно правовой реформы для достижения широкого консенсуса.

 

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