



Ганц - Нетаниягу: лучше поздно, чем никогда

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц приветствовал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить второе и третье чтения законов по правовой реформе.



Соответствующее заявление он сделал после выступления главы правительства.



"Приветствую решение Нетаниягу заморозить законопроект. Лучше поздно, чем никогда", - сказал он.



По словам Ганца, сейчас не время увольнять министра обороны. Он призвал вернуть Йоава Галанта в правительство.



Он в очередной раз подчеркнул важность переговоров относительно правовой реформы для достижения широкого консенсуса.



