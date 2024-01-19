



Франция подтверждает поставку Украине 600 управляемых бомб AASM

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе пресс-конференции заявил, что Франция поставит Украине ракеты SCALP-EG и управляемые бомбы AASM (Air-to-Ground Modular Weapon). Эта военная помощь будет включать в себя первоначальную партию из 40 крылатых ракет SCALP-EG, а затем несколько сотен бомб AASM.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам министра Лекорню, первая партия из 50 бомб AASM будет отправлена в Украину уже в январе. Эти поставки будут продолжаться каждый месяц, с обязательством поддерживать такой темп по крайней мере до конца года. Это означает, что в соответствии с обещанием президента Эммануэля Макрона Украина получит в общей сложности около 600 этих современных боеприпасов в дополнение к ракетам SCALP-EG.

