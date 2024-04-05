



Евросоюз: Любые переговоры будут проходить на условиях Украины

Украина - жертва российской агрессии, поэтому условия завершения текущей войны будет определять Украина. Об этом заявил спикер Европейского Союза Питер Стано во время брифинга в Брюсселе в пятницу, 5 апреля, передает Укринформ.



Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения некоторых западных СМИ о том, что есть вероятность обмена членства Украины в ЕС и НАТО на территориальные уступки за счет временно оккупированных Россией территорий.



Стано заявил, что Евросоюз в составе 27 стран-членов четко и последовательно определил свою позицию в отношении преступного вторжения России в Украину и будет поддерживать Украину до победного конца. Согласно позиции ЕС, решение о завершении войны должно быть найдено на условиях Украины.



"Жертвой этой преступной российской агрессии является Украина. Поэтому именно ей решать, пришло ли время для обсуждения каких бы то ни было уступок, условий или чего-нибудь еще. Все это целиком и полностью во власти Украины. ЕС на стороне Украины, ЕС вместе с Украиной и для того, чтобы Украина одержала победу в войне, продолжает оказывать всевозможную помощь", - подчеркнул Стано.



Напомним, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин по меньшей мере с сентября 2023 года через посредников посылает сигналы о якобы готовности к прекращению огня в войне против Украины.



Президент Владимир Зеленский заявил, что дипломатическое завершение войны Украины с Россией возможно только на основе Формулы мира, предусматривающей освобождение всех украинских территорий, временно оккупированных РФ.