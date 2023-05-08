



ЕС отменил мероприятие, посвященное Дню Европы, из-за участия Бен-Гвира

Европейский союз отменил дипломатический прием, назначенный на вторник в Тель-Авиве, в связи с запланированным присутствием министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.



На встрече послов стран-членов блока в Израиле в понедельник все, кроме Польши и Венгрии, решили, что лучше отменить мероприятие, чем выслушать министра, который вызвался представлять правительство в отсутствие министра иностранных дел Эли Коэна, который будет в это время в Индии.



"Делегация ЕС в Израиле с нетерпением ждет празднования Дня Европы 9 мая, как и каждый год", — говорится в заявлении посольства ЕС в Израиле.



"К сожалению, в этом году мы решили отменить дипломатический прием, поскольку мы не хотим предлагать платформу тому, чьи взгляды противоречат ценностям, за которые выступает Европейский союз", — говорится в сообщении. — "Однако, культурное мероприятие в честь Дня Европы для израильской общественности будет продолжено, чтобы вместе с нашими друзьями и партнерами в Израиле отметить крепкие и конструктивные двусторонние отношения".



Ежегодное мероприятие посвящено Декларации Шумана от 9 мая 1950 года, которая привела к созданию предшественника ЕС - Европейского сообщества угля и стали.

Ведущий деятель правой и религиозной коалиции, созданной премьер-министром Биньямином Нетаниягу, глава партии "Оцма Иегудит" должен был рассказать на отмененном мероприятии о совместных с блоком усилиях по борьбе с терроризмом и джихадизмом. Согласно заявлению его офиса, Бен-Гвир должен был подчеркнуть в своем выступлении "уместность отказа стран ЕС от финансирования проектов против солдат ЦАХАЛа и жителей Израиля".



"Стыдно, что Европейский Союз, претендующий на то, чтобы представлять ценности демократии и мультикультурализма, недипломатически подавляет выражение мнений", — сказал Бен-Гвир в ответ на заявление организаторов отмененного мероприятия, сделанное в понедельник.



"Для меня большая честь и привилегия представлять израильское правительство, героических солдат ЦАХАЛа и народ Израиля на каждом форуме", — продолжил министр. — "Друзья знают, как озвучивать критику, а настоящие друзья также умеют ее принимать".



Отмена мероприятия в честь Дня Европы из-за участия Бен-Гвира произошла почти через неделю после того, как Коэн, похоже, наладил отношения с ЕС во время встречи в Брюсселе со своим коллегой из ЕС Жозепом Боррелем.



По итогам встречи Коэн заявил, что "Израиль открывает новую страницу в своих отношениях с ЕС".