



ЕС не может признать КСИР террористической организацией

Европейский союз не может считать иранский Корпус стражей Исламской Революции террористической организацией до тех пор, пока суд ЕС не установит, что это так.



Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает газета Jerusalem Post.



"Это то, что не может быть решено без суда, сначала решение суда. Вы не можете сказать, что я считаю вас террористом, потому что вы мне не нравитесь", - заявил Боррель перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе.



По его словам, суд должен вынести конкретное юридическое осуждение, прежде чем сам ЕС сможет действовать.



В то же время Жозеп Боррель сказал, что совет, тем не менее, обсудит введение индивидуальных санкций против иранцев.



"Мы собираемся обсудить новые персональные санкции", - добавил он.



На прошлой неделе Европарламент призвал ЕС включить КСИР в список террористических организаций, обвинив группировку в подавлении внутренних протестов и поставках беспилотников в Россию. В Иране уже заявили, что ЕС "выстрелит себе в ногу", если внесет КСИР в черный список.



Израиль активно выступал за то, чтобы мировое сообщество признало КСИР террористической организацией.