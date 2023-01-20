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Иран: ЕС "выстрелит себе в ногу", если внесет КСИР в черный список
20.01.2023 07:52 Ольга Белозерова

Иран: ЕС "выстрелит себе в ногу", если внесет КСИР в черный список

Иран выступил с предупреждением, что Европейский союз "выстрелит себе в ногу", если объявит Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы неоднократно заявляли, что Революционная гвардия - это официальная и суверенная организация, которая играет центральную роль в обеспечении безопасности Ирана. Шаги, предпринятые Европейским парламентом для внесения организации в список террористических, в некотором смысле являются выстрелом в ногу самой Европе", - заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

 

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