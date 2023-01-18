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Европарламент признал КСИР террористической организацией
18.01.2023 16:34 Ольга Белозерова

Европарламент признал КСИР террористической организацией

Европейский парламент в среду объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди резко выступил против решения Европарламента, объяснив его политической и моральной слабостью парламента.

"Нет необходимости беспокоиться о плане Европарламента объявить КСИР террористической организацией. КСИР будет оказывать сильное давление", - заявил он. 

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