



Европарламент признал КСИР террористической организацией

Европейский парламент в среду объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди резко выступил против решения Европарламента, объяснив его политической и моральной слабостью парламента.



"Нет необходимости беспокоиться о плане Европарламента объявить КСИР террористической организацией. КСИР будет оказывать сильное давление", - заявил он.