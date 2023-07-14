



Эрдоган: Путин согласился продлить "зерновое соглашение"

Президент России Владимир Путин согласился на продолжение Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет экспортировать украинское продовольствие. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"Как вам известно, мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о продолжении этого черноморского зернового коридора", - сказал он, передает Hurriyet.



Эрдоган также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".



"Этим письмом мы гарантируем продолжение зернового коридора совместными усилиями нас и России. Таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых бедных африканских стран так же быстро, как мы это делали вместе с Путиным", - добавил президент Турции.



Отметим, с начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море.



Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с Россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.



Однако в последние месяцы представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля. Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что "у "зернового соглашения" нет шансов".



Представители страны-агрессора оправдывают это тем, что никто не выполняет соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

Кроме того, Financial Times сообщало, что ЕС может снять санкции с российского банка для продления соглашения.