



Эрдоган нашел новые преграды для вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему считает, что его парламент не должен ратифицировать вступление Швеции в НАТО.



Он обвинил Стокгольм в невыполнении своих обязанностей.



"Они не выполняют своих обязанностей. На улицах Стокгольма продолжаются теракты. Обещания не выполняются", - сказал он.



По словам Эрдогана, он выступает против выдачи разрешения на вступление Швеции в НАТО, однако не может предсказать, какое решение примет его парламент.