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Эрдоган нашел новые преграды для вступления Швеции в НАТО
16.09.2023 15:45 Алина Груднева

Эрдоган нашел новые преграды для вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему считает, что его парламент не должен ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Он обвинил Стокгольм в невыполнении своих обязанностей.

"Они не выполняют своих обязанностей. На улицах Стокгольма продолжаются теракты. Обещания не выполняются", - сказал он.

По словам Эрдогана, он выступает против выдачи разрешения на вступление Швеции в НАТО, однако не может предсказать, какое решение примет его парламент.

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