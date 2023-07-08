



Эрдоган намерен продлить "зерновую сделку" на два года

Турция ведет работу по продлению "зерновой сделки" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок ее действия на два года.



Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продолжением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", - отметил Эрдоган.



По его словам, этот вопрос сегодня обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и он будет поднят в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Я желаю продолжения зерновой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны понимают глобальную ответственность данной инициативы", - добавил он.



По словам президента Украины, весь мир заинтересован в том, чтобы действовал зерновой коридор. И важно, чтобы жизнь зернового коридора не зависела от настроения, с которым проснулся президент РФ.



