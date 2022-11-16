



Дуда: ракетный удар - это несчастный случай

Президент Польши Аджей Дуда не считает ракетный удар, в результате которого погибли два человека, преднамеренным нападением на его страну.

Такую оценку он озвучил 16 ноября.

Дуда считает, что это был "несчастный случай".

"Нет никаких свидетельств того, что ракета, упавшая накануне в деревне Пшеводув и убившая двух человек, была выпущена по Польше – а следовательно, считать ее нападением на Польшу нельзя", - сказал Дуда.

Он считает, что ракета могла быть выпущена украинской системой ПВО.