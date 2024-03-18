



Для ЕС Путин остается легитимным

Россия не пригласила сторонних международных наблюдателей на выборы президента России. Из-за этого ЕС не смог опираться на наблюдения. То есть то, что Путин в пятый раз взгромоздился в кресло, - это не причина.



Впрочем Боррель сделал заявление, что выборы на аннексированных территориях считаются недействительными. (Ну, хотя бы это). О непризнании результатов российских выборов как таковых в заявлении не сказано.



“Европейский Союз вновь заявляет, что он не признаёт и никогда не признает ни проведение этих так называемых “выборов” на территории Украины, ни их результаты, — пишет Боррель. — Они не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий”.



Ранее сегодня правительство Германии заявило, что не считает прошедшие президентские выборы в России правомерными и не планирует признавать их итоги. Представитель МИД ФРГ заявил, что внешнеполитическое ведомство будет называть так называемого президента России просто Путиным.



