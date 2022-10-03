



"Дело о подлодках": экс-министр Зандберг признан виновным

Элиэзер (Моди) Зандберг, бывший министр и глава "Керен ха-Йесод", осужден Окружным судом Тель-Авива за злоупотребление доверием в связи с так называемым "делом о подводных лодках" в рамках сделки о признании вины.



Об этом сообщает Times of Israel.



Зандберг осужден за то, что во время пребывания на посту председателя "Керен ха-Йесод" организовал и участвовал в трех встречах между агентом Thyssenkrupp Мики Ганором и руководителем аппарата тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу Эялем Хаймовски. Зандберг также признал себя виновным в том, что он передал Ганору информацию, которую он получил от государственных служащих, чтобы помочь ему продвинуть сделку с Thyssenkrup, при этом получив от Ганора 103 000 шекелей.



В приговоре говорится, что для Зандберга это был конфликт интересов, учитывая его должность. По условиям сделки, его приговорят к семи месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 50 000 шекелей.