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Делегация из Австралии посетит Тайвань
04.12.2022 06:17 Ольга Белозерова

Делегация из Австралии посетит Тайвань

Группа членов парламента Австралии отправится на Тайвань на следующей неделе.

Об этом заявил австралийский премьер-министра Энтони Альбанезе, сообщает DW. Он добавил, что это не "правительственный визит", и что он не присоединится к делегации. 

Австралийская газета Weekend сообщила, что планы поездки держались в секрете, чтобы китайские дипломаты в Австралии не лоббировали ее отмену.

Ожидается, что австралийская делегация встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву. На повестке дня, по информации прессы, стоят вопросы безопасности, торговли, сельского хозяйства и коренных народов. 

 

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