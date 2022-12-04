



Делегация из Австралии посетит Тайвань

Группа членов парламента Австралии отправится на Тайвань на следующей неделе.



Об этом заявил австралийский премьер-министра Энтони Альбанезе, сообщает DW. Он добавил, что это не "правительственный визит", и что он не присоединится к делегации.



Австралийская газета Weekend сообщила, что планы поездки держались в секрете, чтобы китайские дипломаты в Австралии не лоббировали ее отмену.



Ожидается, что австралийская делегация встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву. На повестке дня, по информации прессы, стоят вопросы безопасности, торговли, сельского хозяйства и коренных народов.



