



ЦАХАЛ получит передовые электронно-оптические системы

Министерство обороны Израиля во вторник подписало многолетний контракт с Elbit Systems на поставку и обслуживание электронно-оптических сенсорных систем.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Контракт включает системы наблюдения большой дальности, тепловизионные прицелы и приборы ночного видения. Эти системы обеспечат ЦАХАЛу возможности наблюдения, обнаружения целей и обнаружения противника в различных боевых сценариях в дневное и ночное время.



Контракт будет выполняться более десяти лет и оценивается примерно в 95 миллионов долларов США и включает в себя поставку и техническое обслуживание передовых электронно-оптических систем для солдат ЦАХАЛа.