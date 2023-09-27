



Будет ли проведена молитва по инициативе Бен-Гвира: ответ полиции

Молитва, организованная министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, пройдет, как и планировалось.



По данным газеты "Маарив", об этом сообщил представитель полиции Израиля.



"Многие спрашивали, отменил ли министр свой приезд после публикаций о том, что от него потребовали члены Кнессета и премьер-министр от этого отказаться. В настоящее время решено, что молитва пройдет в обычном режиме. Мы не получили никаких обновлений. Мероприятие запланировано на завтра, днем и вечером", - сказали в полиции.



Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против намерения министра провести еще одну молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.