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Будет ли проведена молитва по инициативе Бен-Гвира: ответ полиции
27.09.2023 08:27 Алина Груднева

Будет ли проведена молитва по инициативе Бен-Гвира: ответ полиции

Молитва, организованная министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, пройдет, как и планировалось.

По данным газеты "Маарив", об этом сообщил представитель полиции Израиля.

"Многие спрашивали, отменил ли министр свой приезд после публикаций о том, что от него потребовали члены Кнессета и премьер-министр от этого отказаться. В настоящее время решено, что молитва пройдет в обычном режиме. Мы не получили никаких обновлений. Мероприятие запланировано на завтра, днем и вечером", - сказали в полиции.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против намерения министра провести еще одну молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

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