



Нетаниягу против плана Бен-Гвира провести молитву в Тель-Авиве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил вечером 26 сентября против намерения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира провести еще одну молитву на этой неделе на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.



“Молитва – это не провокация. Но сейчас, после серьезного инцидента в Тель-Авиве, самое главное – действовать на снижение напряженности. Поэтому от всех общественных лидеров ожидается, что они будут вести себя ответственно и избегать всего, что не добавляет спокойствия”, – сказал премьер.



Депутат от партии “Религиозный сионизм” Симха Ротман также раскритиковал план Бен-Гвира.

