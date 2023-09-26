



Ротман – Бен-Гвиру: Ваши намерения благие, а действия – нет

Депутат Кнессета Симха Ротман от “Религиозного сионизма” выступил против намерения лидера партии “Оцма Йегудит” Итамара Бен-Гвира провести еще одну публичную молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве в четверг после того, как левые протестующие сорвали молитвенную службу в Йом Кипур.



“Итамар, ваши намерения благие, но ваши действия – нет. Нет сомнений в том, что действия небольшого и жестокого меньшинства, напавшего на верующих в Йом Кипур душераздирающе для всех нас, но ответ на провокацию крайнего и шумного прогрессивного меньшинства, не желающего здесь еврейского и демократического государства, заключается не в том, чтобы устраивать контрпровокацию, которая только еще больше обострит ситуацию, усилит ненависть и объединит поддержку вокруг этих экстремистов”, – написал Ротман в твите.



“Тьму можно прогнать не палками, а путем добавления света. Последовательные действия многих традиционных, религиозных и светских людей, которые укрепили свой иудаизм в ответ на насилие, являются правильным ответом. Израиль будет Еврейским и демократическим, потому что этого хочет и требует абсолютное большинство общественности", – добавил он.