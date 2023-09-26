



Израиль – еврейское государство: Бен-Гвир проведет массовую молитву в Тель-Авиве

После столкновений в Йом-Кипур в Тель-Авиве между ортодоксальными еврейскими верующими и светскими активистами, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил, что в этот четверг, 28 сентября, он будет молиться на площади Дизенгоф.



“В этот Йом Кипур мы видели ненавистников, пытающихся изгнать иудаизм из общественной сферы. Израиль – еврейское государство! и демократичное”, – написал Бен-Гвир вскоре после окончания праздника.



“В ближайший четверг я проведу вечернюю молитву на площади Дизенгоф, публика приглашена!” – добавил он.



Анонимный чиновник из муниципалитета Тель-Авива отреагировал яростным комментарием на заявление Бен-Гвира, сказав, что “абсурдно, что министры в правительстве призывают игнорировать решения суда”.



Чиновник посетовал на то, это будет дополнительным использованием ресурсов полиции для защиты молитвенного собрания Бен-Гвира от левых протестующих, назвав “абсурдным, что муниципалитету необходимо обеспечить молитву протеста, организованную министром в правительстве”.