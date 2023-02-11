



Бразилия: Лула назвал Болсонару "подражателем" Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своего крайне правого предшественника Жаира Болсонару "верным подражателем" бывшего президента США Дональда Трампа и заявил, что у Болсонару нет шансов вернуться на пост президента.



Лидер левых заявил в пятницу в интервью CNN, что судебная система Бразилии расследует действия Болсонару по обвинению в нападках на демократию.



Во время интервью в Вашингтоне перед встречей с президентом США Джо Байденом Лула сказал, что не будет просить Соединенные Штаты об экстрадиции Болсонару, который находится во Флориде с конца декабря, поскольку подача подобного запроса находится в юрисдикции судебной системы Бразилии.



Но Лула сказал, что надеется, что бывший президент будет осужден международным судом за геноцид, поскольку его действия во время пандемии COVID-19 привели к гибели 698 000 бразильцев.

Отъезд Болсонару в США ограждает его от какой-либо непосредственной юридической ответственности в Бразилии, где он находится под следствием как минимум по четырем уголовным делам.