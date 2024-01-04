



Боррель назвал взрыв возле могилы Сулеймани терактом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил соболезнования Ирану после взрыва на кладбище, где похоронен Касем Сулеймани.



Он назвал произошедшее "терактом", в результате которого погибло более 100 человек.



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Соответствующее заявление он сделал в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.



"Я самым решительным образом осудил этот террористический акт и выразил солидарность с иранским народом", - сказал Боррель.