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Боррель назвал взрыв возле могилы Сулеймани терактом
04.01.2024 07:09 Алина Груднева

Боррель назвал взрыв возле могилы Сулеймани терактом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил соболезнования Ирану после взрыва на кладбище, где похоронен Касем Сулеймани.

Он назвал произошедшее "терактом", в результате которого погибло более 100 человек.

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Соответствующее заявление он сделал в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Я самым решительным образом осудил этот террористический акт и выразил солидарность с иранским народом", - сказал Боррель.

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