



Болсонару заявил, что вернется в Бразилию в марте, чтобы возглавить оппозицию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию в марте, чтобы возглавить политическую оппозицию левому президенту Луису Инасиу Луле да Силве и защитить себя от обвинений в том, что он спровоцировал нападения протестующих на правительственные здания в прошлом месяце, пишет The Wall Street Journal.



"Правое движение не умерло и будет жить", — сказал Болсонару в своем первом интервью после отъезда из Бразилии во Флориду в конце прошлого года после поражения на выборах. Он сказал, что будет работать со сторонниками в Конгрессе и правительствах штатов, чтобы продвигать то, что он назвал политикой в ​​интересах бизнеса, и бороться с абортами, контролем над оружием и другими политиками, которые, по его словам, противоречат семейным ценностям.



Победивший на президентских выборах да Силва пообещал значительно расширить сеть социальной защиты бедных в Бразилии и повысить роль государства в экономике. Эти меры, по словам г-на Болсонару и его союзников, создадут обременение крупнейшей латиноамериканской страны долгами и отпугнут иностранные инвестиции.



Г-н Болсонару, не признавший поражения, похоже, смягчил свою критику результатов выборов. "Проигрыш — это часть избирательного процесса. Я не говорю, что было мошенничество, но процесс был необъективным", — сказал он.



Планы г-на Болсонару окружены многочисленными предположениями и неопределенностью. 67-летний экс-президент прибыл в США по дипломатической визе и более месяца провел во Флориде в гостях у друзей, один из которых является бразильским специалистом по боевым искусствам.



Во время своего пребывания г-н Болсонару разместил в социальных сетях видео, на которых он бродил по супермаркетам, стригся и ел в KFC и других ресторанах быстрого питания.



Бразильская прокуратура обвинила Болсонару в подстрекательстве к январским беспорядкам с помощью постов в социальных сетях, предупреждающих о мошенничестве на выборах. 8 января толпы людей, многие из которых выразили поддержку Болсонару, штурмовали правительственные здания в бразильской столице, в том числе Верховный суд и Конгресс. Прокуратура, расследующая роль Болсонару в беспорядках, отказалась комментировать его планы вернуться в Бразилию.



Болсонару, который находился во Флориде, когда произошли беспорядки, заявил, что он невиновен в каких-либо правонарушениях, и сказал, что приветствует расследование январских событий.



Болсонару сказал, что все еще не решил, будет ли он снова баллотироваться на пост президента, добавив, что работа оказалась "намного сложнее", чем он себе представлял. Он также добавил, что очень хочет вернуться домой, но признает юридические риски.

